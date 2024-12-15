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Гостиница на ночь в Москве недорого

дизайнерский номер 3 дизайнерский номер 11 дизайнерский номер 12 дизайнерский номер 13 дизайнерский номер 10
4 Деревянный VIP
Час2 200 ₽
Ночь8 000 ₽
Сутки9 000 ₽
Текстильщики
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номер вип 1 номер вип 15 номер вип 14 номер вип 13 номер вип 12
5 Железный VIP
Час2 200 ₽
Ночь7 500 ₽
Сутки8 500 ₽
Текстильщики
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вип номер 15 вип номер 4 вип номер 17 вип номер 18 вип номер 19
6 Зеркальный VIP
Час2 200 ₽
Ночь7 500 ₽
Сутки8 500 ₽
Текстильщики
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номер стандарт 5 номер стандарт 7 номер стандарт 6 номер стандарт 4 номер стандарт 3
Комфорт без окон
Час1 000 ₽
Ночь3 500 ₽
Сутки4 000 ₽
Профсоюзная
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отель таганская 3 отель таганская 2 отель таганская 1 отель таганская 4 отель таганская 5
12 Комфорт
Час1 000 ₽
Ночь4 500 ₽
Сутки5 000 ₽
Таганская
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гостиница таганская 1 гостиница таганская 3 гостиница таганская 2 гостиница таганская 4 гостиница таганская 5
13 Комфорт
Час1 000 ₽
Ночь4 500 ₽
Сутки5 000 ₽
Таганская
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комфорт номер 6 комфорт номер 7 комфорт номер 5 комфорт номер 4 комфорт номер 3
208 Комфорт
Час1 300 ₽
Ночь5 000 ₽
Сутки6 000 ₽
Профсоюзная
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номер красный 2 номер красный 1 номер красный 3 номер красный 4 номер красный 5
104 Красный Делюкс
Час1 100 ₽
Ночь4 000 ₽
Сутки4 500 ₽
Выхино
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гостиница таганка 1 гостиница таганка 2 гостиница таганка 3 гостиница таганка 4 гостиница таганка 5
14 Комфорт
Час1 000 ₽
Ночь4 500 ₽
Сутки5 000 ₽
Таганская
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гостиница таганская 8 гостиница таганская 15 гостиница таганская 14 гостиница таганская 13 гостиница таганская 12
15 Комфорт
Час1 000 ₽
Ночь4 500 ₽
Сутки5 000 ₽
Таганская
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комфорт номер 4 комфорт номер 10 комфорт номер 9 комфорт номер 8 комфорт номер 7
8 Комфорт
Час1 300 ₽
Ночь4 500 ₽
Сутки5 000 ₽
Текстильщики
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номер комфорт 5 номер комфорт 6 номер комфорт 4 номер комфорт 3 номер комфорт 2
7 Комфорт
Час1 300 ₽
Ночь4 500 ₽
Сутки5 000 ₽
Текстильщики
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синий делюкс 4 синий делюкс 7 синий делюкс 1 синий делюкс 6 синий делюкс 5
105 Синий Делюкс с джакузи
Час1 300 ₽
Ночь4 500 ₽
Сутки5 000 ₽
Выхино
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номер люкс 7 номер люкс 18 номер люкс 17 номер люкс 16 номер люкс 15
101 Красный Делюкс с джакузи
Час1 500 ₽
Ночь4 000 ₽
Сутки5 000 ₽
Выхино
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почасовой номер 6 почасовой номер 1 почасовой номер 2 почасовой номер 3 почасовой номер 4
210 Комфорт без окон
Час1 300 ₽
Ночь5 000 ₽
Сутки6 000 ₽
Профсоюзная
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почасовой отель 2 почасовой отель 4 почасовой отель 3 почасовой отель 1 почасовой отель 5
203 Комфорт
Час1 300 ₽
Ночь5 000 ₽
Сутки6 000 ₽
Профсоюзная
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номер комфорт 2 номер комфорт 3 номер комфорт 1 номер комфорт 4 номер комфорт 5
205 Комфорт
Час1 300 ₽
Ночь5 000 ₽
Сутки6 000 ₽
Профсоюзная
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отель таганка 4 отель таганка 5 отель таганка 3 отель таганка 2 отель таганка 1
16 Люкс
Час1 300 ₽
Ночь5 000 ₽
Сутки5 500 ₽
Таганская
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номер джакузи 3 номер джакузи 5 номер джакузи 4 номер джакузи 2 номер джакузи 1
206 Делюкс с джакузи
Час1 700 ₽
Ночь6 000 ₽
Сутки7 000 ₽
Профсоюзная
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люкс джакузи 8 люкс джакузи 7 люкс джакузи 6 люкс джакузи 5 люкс джакузи 4
215 Делюкс с джакузи без окон
Час1 500 ₽
Ночь5 500 ₽
Сутки6 500 ₽
Профсоюзная
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дизайнерский номер 11 дизайнерский номер 13 дизайнерский номер 12 дизайнерский номер 10 дизайнерский номер 9
209 Комфорт с джакузи
Час1 500 ₽
Ночь5 500 ₽
Сутки6 500 ₽
Профсоюзная
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люкс номер 7 люкс номер 1 люкс номер 5 люкс номер 6 люкс номер 2
17 Английский Делюкс с джакузи
Час1 500 ₽
Ночь6 000 ₽
Сутки6 500 ₽
Таганская
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делюкс номер 11 делюкс номер 13 делюкс номер 7 делюкс номер 12 делюкс номер 10
18 Делюкс
Час1 500 ₽
Ночь6 000 ₽
Сутки6 500 ₽
Таганская
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люкс джакузи 7 люкс джакузи 3 люкс джакузи 5 люкс джакузи 4 люкс джакузи 6
204 Делюкс с джакузи
Час1 700 ₽
Ночь6 000 ₽
Сутки7 000 ₽
Профсоюзная
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номер делюкс 7 номер делюкс 4 номер делюкс 3 номер делюкс 2 номер делюкс 1
11 Делюкс с джакузи
Час1 500 ₽
Ночь5 000 ₽
Сутки5 500 ₽
Текстильщики
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номер джакузи 3 номер джакузи 10 номер джакузи 9 номер джакузи 7 номер джакузи 8
14 Делюкс с джакузи
Час1 500 ₽
Ночь5 000 ₽
Сутки5 500 ₽
Текстильщики
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113 Бизнес Делюкс с джакузи
Час2 000 ₽
Ночь5 500 ₽
Сутки6 000 ₽
Выхино
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свадебный делюкс 9 свадебный делюкс 13 свадебный делюкс 12 свадебный делюкс 11 свадебный делюкс 10
13 Свадебный Делюкс с джакузи
Час2 000 ₽
Ночь5 500 ₽
Сутки6 000 ₽
Выхино
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номер делюкс 7 номер делюкс 3 номер делюкс 4 номер делюкс 5 номер делюкс 6
107 Делюкс
Час2 000 ₽
Ночь5 500 ₽
Сутки6 000 ₽
Выхино
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Делюкс 27
Час1 300 ₽
Ночь4 500 ₽
Сутки5 500 ₽
Кропоткинская
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Делюкс 23
Час1 300 ₽
Ночь4 500 ₽
Сутки5 500 ₽
Кропоткинская
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Делюкс 37
Час1 300 ₽
Ночь4 500 ₽
Сутки5 500 ₽
Кропоткинская
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Делюкс 31
Час1 500 ₽
Ночь5 000 ₽
Сутки6 000 ₽
Кропоткинская
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Делюкс 21
Час1 500 ₽
Ночь5 000 ₽
Сутки6 000 ₽
Кропоткинская
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почасовой отель 5 почасовой отель 2 почасовой отель 4 почасовой отель 3 почасовой отель 1
19 Люкс
Час1 500 ₽
Ночь6 000 ₽
Сутки6 500 ₽
Таганская
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номер вип 3 номер вип 12 номер вип 5 номер вип 7 номер вип 11
20 VIP
Час2 000 ₽
Ночь6 500 ₽
Сутки7 500 ₽
Таганская
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гостиница джакузи 1 гостиница джакузи 5 гостиница джакузи 4 гостиница джакузи 3 гостиница джакузи 2
201 Красный Люкс
Час1 700 ₽
Ночь6 000 ₽
Сутки7 000 ₽
Профсоюзная
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номер люкс 8 номер люкс 2 номер люкс 6 номер люкс 5 номер люкс 4
202 Синий Люкс
Час2 200 ₽
Ночь8 000 ₽
Сутки9 000 ₽
Профсоюзная
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212 Люкс с джакузи
Час2 200 ₽
Ночь7 000 ₽
Сутки8 000 ₽
Профсоюзная
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почасовая гостиница 3 почасовая гостиница 1 почасовая гостиница 2 почасовая гостиница 4 почасовая гостиница 5
Люкс 2-х комнатный 22
Час2 000 ₽
Ночь7 000 ₽
Сутки8 000 ₽
Кропоткинская
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номер делюкс 24 номер делюкс 5 номер делюкс 6 номер делюкс 7 номер делюкс 8
11 VIP
Час2 200 ₽
Ночь7 500 ₽
Сутки8 500 ₽
Таганская
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почасовая гостиница 15 почасовая гостиница 1 почасовая гостиница 2 почасовая гостиница 3 почасовая гостиница 9
Люкс с джакузи 25
Час2 000 ₽
Ночь6 000 ₽
Сутки7 000 ₽
Кропоткинская
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делюкс джакузи 6 делюкс джакузи 10 делюкс джакузи 9 делюкс джакузи 4 делюкс джакузи 5
Люкс с джакузи 35
Час2 000 ₽
Ночь6 000 ₽
Сутки7 000 ₽
Кропоткинская
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номер почасовой 13 номер почасовой 12 номер почасовой 11 номер почасовой 10 номер почасовой 9
207 Делюкс с джакузи
Час2 200 ₽
Ночь7 000 ₽
Сутки8 000 ₽
Профсоюзная
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номер лофт 22 номер лофт 23 номер лофт 21 номер лофт 20 номер лофт 19
211 Люкс с джакузи
Час2 500 ₽
Ночь9 000 ₽
Сутки10 000 ₽
Профсоюзная
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свадебный номер 18 свадебный номер 19 свадебный номер 17 свадебный номер 16 свадебный номер 15
213 Люкс с джакузи
Час3 000 ₽
Ночь10 000 ₽
Сутки13 000 ₽
Профсоюзная
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отель джакузи 1 отель джакузи 2 отель джакузи 3 отель джакузи 4 отель джакузи 5
Люкс с джакузи 32
Час2 500 ₽
Ночь8 000 ₽
Сутки9 000 ₽
Кропоткинская
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Люкс Стеклянный 26
Час2 000 ₽
Ночь7 000 ₽
Сутки8 000 ₽
Кропоткинская
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номер люкс 9 номер люкс 14 номер люкс 10 номер люкс 11 номер люкс 12
Люкс Стеклянный 36
Час2 000 ₽
Ночь7 000 ₽
Сутки8 000 ₽
Кропоткинская
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2 Комфорт зеркальный
Час1 000 ₽
Ночь4 000 ₽
Сутки5 000 ₽
Авиамоторная
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комфорт номер 28 комфорт номер 12 комфорт номер 3 комфорт номер 11 комфорт номер 10
3 Комфорт
Час800 ₽
Ночь3 500 ₽
Сутки4 000 ₽
Авиамоторная
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4 Комфорт
Час1 000 ₽
Ночь4 000 ₽
Сутки5 000 ₽
Авиамоторная
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вип номер 4 вип номер 19 вип номер 20 вип номер 18 вип номер 17
5 Комфорт
Час800 ₽
Ночь3 500 ₽
Сутки4 000 ₽
Авиамоторная
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делюкс номер 3 делюкс номер 13 делюкс номер 12 делюкс номер 11 делюкс номер 9
6 Комфорт зеркальный
Час1 000 ₽
Ночь4 000 ₽
Сутки5 000 ₽
Авиамоторная
Подробнее
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номер почасовой 18 номер почасовой 17 номер почасовой 16 номер почасовой 15 номер почасовой 14
7 Английский Комфорт
Час1 000 ₽
Ночь4 000 ₽
Сутки5 000 ₽
Авиамоторная
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номер комфорт 1 номер комфорт 11 номер комфорт 12 номер комфорт 13 номер комфорт 10
Номер Комфорт 8
Час1 000 ₽
Ночь4 000 ₽
Сутки5 000 ₽
Авиамоторная
Подробнее
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люкс номер 1 люкс номер 2 люкс номер 3 люкс номер 4 люкс номер 5
9 Изумрудный Делюкс
Час1 000 ₽
Ночь4 000 ₽
Сутки5 000 ₽
Авиамоторная
Подробнее
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гостиница почасовая 12 гостиница почасовая 4 гостиница почасовая 3 гостиница почасовая 2 гостиница почасовая 1
12 Комфорт плюс
Час1 300 ₽
Ночь5 000 ₽
Сутки5 500 ₽
Авиамоторная
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почасовой отель 3 почасовой отель 2 почасовой отель 6 почасовой отель 7
11 Лофт
Час1 500 ₽
Ночь5 000 ₽
Сутки5 500 ₽
Авиамоторная
Подробнее
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отель почасовой 8 отель почасовой 1 отель почасовой 2 отель почасовой 3 отель почасовой 4
13 Люкс с джакузи
Час2 000 ₽
Ночь6 000 ₽
Сутки7 000 ₽
Авиамоторная
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номер делюкс 3 номер делюкс 15 номер делюкс 12 номер делюкс 13 номер делюкс 14
Делюкс 11
Час1 300 ₽
Ночь4 500 ₽
Сутки5 500 ₽
Кропоткинская
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делюкс номер 2 делюкс номер 18 делюкс номер 17 делюкс номер 16 делюкс номер 15
Делюкс 12
Час1 300 ₽
Ночь4 500 ₽
Сутки5 500 ₽
Кропоткинская
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почасовой номер 2 почасовой номер 1 почасовой номер 3 почасовой номер 4 почасовой номер 5
Делюкс 13
Час1 300 ₽
Ночь4 500 ₽
Сутки5 500 ₽
Кропоткинская
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номер почасовой 4 номер почасовой 1 номер почасовой 2 номер почасовой 3 номер почасовой 5
Делюкс 33
Час1 300 ₽
Ночь4 500 ₽
Сутки5 500 ₽
Кропоткинская
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Об отеле

Необходимость снять гостиницу в Москве на ночь недорого возникает при проведении туристических и бизнес-поездок, романтических свиданий. Отель «Де Арт» предлагает номера для путешественников, бизнесменов, сотрудников компаний, влюбленных и семейных пар.

Мини-отели Де Арт принимают небольшое количество гостей.

У нас можно снять номер в отеле на ночь в Москве, а также на сутки или на несколько часов. Цены в De Art  стартуют от 2 тыс. рублей за ночь, проживание в течение суток обойдется немного дороже. 

Мы предлагаем большой выбор номеров:

  • экономкласса;
  • стандарты;
  • класса LUX и Delux;
  • свадебные Делюкс;
  • бизнес;
  • с джакузи;
  • с дизайнерским оформлением.

 

Преимущества

Уютные номера, оснащенные современной мебелью и техникой
Близкое расположение к метро
Исторические достопримечательности рядом с отелем
Романтические номера с джакузи
Возможность почасовой и посуточной оплаты, а также оплаты за ночь
Прекрасный сервис
Дизайнерский интерьер номеров
Доставка завтрака в номер

Для кого подойдет

Для молодоженов
и семейных пар
Для романтических
свиданий

Роскошные номера подойдут тем, кто хочет сменить обстановку, провести время с близким человеком, организовать романтик или интимную встречу, отметить праздник. Мы с удовольствием поможем вам в этом.

Как доехать до отеля

Снять гостиницу на ночь в Москве просто, мы находимся:

  1. На улице Профсоюзной 64, корпус 2 (м. Профсоюзная). Добраться можно общественным транспортом до метро Новые Черемушки, а затем пешком по схеме. 
  2. В Новокосино, улица Наташи Качуевской 4 (м. Выхино). Добраться можно на автобусе №821 — остановка «ул. Медведева» или от метро Улица Дмитриевского. 
  3. На Таганской, улица Народная 14, строение 1 (м. Таганская). Добраться можно пешком от станции метро Таганская.
  4. В Текстильщиках, улица Артюхиной 14/8, строение 1 (м. Текстильщики). Добраться можно на автобусе №530 — остановка Люблинская улица, пешком от метро Текстильщики (выход в сторону Люблинской).

Снять номер, забронировать гостиницу можно по телефону или через форму обратной связи. Подробное описание, фотографии апартаментов, схемы расположения мини-отелей смотрите на сайт

Снимите наш отель на ночь в Москве и убедитесь, что мы — лучшие! Среди недорогих гостиниц и мини-отелей Де Арт выделяется большим количеством предоставляемых услуг:

Дополнительно можно заказать оформление номера цветами, доставку ужина из любимого ресторана, покупку билетов.

Мини-отели расположены в районах с развитой инфраструктурой. Рядом находятся супермаркеты, кафе, развлекательный центры, парковые зоны.

В номерах имеются просторные кровати, которые подойдут для романтических встреч, отдыха после деловых поездок или длительных прогулок. В ванных комнатах вы найдете достаточное количество чистых полотенец, тапочек, халатов, уходовой косметики.

Актуальные цены, отзывы и фото апартаментов можно посмотреть на сайте.

Дешево отели в Москве на ночь найти непросто, но мы предлагаем бюджетное проживание в комфортабельных апартаментах. Бронируйте номера с посуточной оплатой в любое время. Цены 2022 вас приятно удивят. 

 

 
﻿

м. Профсоюзная ул. Профсоюзная, 64 корп.2

+7 (495) 988-57-94 +7 (968) 910-37-65

м. Таганская ул. Народная, дом 14, стр.1

+7 (929) 562-43-90 +7 (996) 366-48-50

м. Новокосино ул. Наташи Качуевской, 4

+7 (925) 845-90-33

м. Текстильщики ул. Артюхиной, 14/8 , стр. 1

+7 (925) 288-33-13 +7 (996) 366-52-41

м. Кропоткинская ул. Лебяжий пер., д. 8/4, стр. 1

+7 499 650-56-96 +7 495 970-29-51 +7 989 201-13-13

м. Авиамоторная ул. Авиамоторная, д. 47

+7 925 740-76-19 +7 499 991-99-09

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