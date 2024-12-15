У нас можно снять номер в отеле на ночь в Москве , а также на сутки или на несколько часов. Цены в De Art стартуют от 2 тыс. рублей за ночь, проживание в течение суток обойдется немного дороже.

Необходимость снять гостиницу в Москве на ночь недорого возникает при проведении туристических и бизнес-поездок, романтических свиданий. Отель «Де Арт» предлагает номера для путешественников, бизнесменов, сотрудников компаний, влюбленных и семейных пар.

Возможность почасовой и посуточной оплаты, а также оплаты за ночь

Исторические достопримечательности рядом с отелем

Роскошные номера подойдут тем, кто хочет сменить обстановку, провести время с близким человеком, организовать романтик или интимную встречу, отметить праздник. Мы с удовольствием поможем вам в этом.

Снять номер, забронировать гостиницу можно по телефону или через форму обратной связи. Подробное описание, фотографии апартаментов, схемы расположения мини-отелей смотрите на сайт

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Как доехать до отеля

Снимите наш отель на ночь в Москве и убедитесь, что мы — лучшие! Среди недорогих гостиниц и мини-отелей Де Арт выделяется большим количеством предоставляемых услуг:

бесплатный Wi-Fi;

спутниковое TV;

частная охраняемая стоянка;

чаи и кофе в номера бесплатно;

доставка еды и напитков в апартаменты;

ежедневная тщательная уборка;

вызов такси;

круглосуточный бар.

Дополнительно можно заказать оформление номера цветами, доставку ужина из любимого ресторана, покупку билетов.

Мини-отели расположены в районах с развитой инфраструктурой. Рядом находятся супермаркеты, кафе, развлекательный центры, парковые зоны.

В номерах имеются просторные кровати, которые подойдут для романтических встреч, отдыха после деловых поездок или длительных прогулок. В ванных комнатах вы найдете достаточное количество чистых полотенец, тапочек, халатов, уходовой косметики.

Актуальные цены, отзывы и фото апартаментов можно посмотреть на сайте.

Дешево отели в Москве на ночь найти непросто, но мы предлагаем бюджетное проживание в комфортабельных апартаментах. Бронируйте номера с посуточной оплатой в любое время. Цены 2022 вас приятно удивят.