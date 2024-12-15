Необходимость снять гостиницу в Москве на ночь недорого возникает при проведении туристических и бизнес-поездок, романтических свиданий. Отель «Де Арт» предлагает номера для путешественников, бизнесменов, сотрудников компаний, влюбленных и семейных пар.
Мини-отели Де Арт принимают небольшое количество гостей.
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Мини-отели расположены в районах с развитой инфраструктурой. Рядом находятся супермаркеты, кафе, развлекательный центры, парковые зоны.
В номерах имеются просторные кровати, которые подойдут для романтических встреч, отдыха после деловых поездок или длительных прогулок. В ванных комнатах вы найдете достаточное количество чистых полотенец, тапочек, халатов, уходовой косметики.
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м. Кропоткинская ул. Лебяжий пер., д. 8/4, стр. 1
м. Авиамоторная ул. Авиамоторная, д. 47
Общие положения (pdf, 250Kb)
Дополнительные услуги (pdf, 121Kb)
Прайс-лист (pdf, 121Kb)