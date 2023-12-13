Отели на час в Москве
Четыре великолепных бутик-отеля «Де-Арт 13» рассчитаны на небольшое количество постояльцев, которым предлагаются номера с уникальными, продуманными до мелочей интерьерами. Это прекрасная альтернатива крупным столичным гостиницам с типовыми номерами. Здесь можно отдохнуть от суеты большого города, встретиться с друзьями или провести незабываемое романтическое свидание.
Номерной фонд отелей включает номера экономкласса, классические стандарты и люксы, свадебный делюкс. В интерьерах используется роскошная мебель с кожаной обивкой и дизайнерские аксессуары, эксклюзивные отделочные материалы. Гостям выдаются уютные халаты, комплекты полотенец и одноразовые тапочки. В каждом номере сть собственная ванна.
Номер в бутик-отеле можно снять на час, сутки или несколько дней.
Современная Москва способна удивить даже самого бывалого путешественника. И хотя в мегаполисе снять хороший номер со всеми удобствами просто, отыскать что-то действительно эксклюзивное – задача не из легких. Вместе с тем, даже среди таких немногочисленных вариантов есть особенные, те, которые непременно запомнятся. Именно такими являются отели Де-Арт 13, объединяющие четыре великолепные гостиницы с удобным расположением.
Отель на Профсоюзной
Расположение. Гостиница находится на юго-западе Москвы в тихом районе с хорошей транспортной развязкой. В пешей доступности - станции метро Новые Черемушки, Калужская, Профсоюзная.
Инфраструктура. На территории – уютный ресторан, бар. Частная охраняемая парковка. Бесплатный Wi-Fi.
Номера. 13 номеров: несколько стандартах, улучшенные, Delux, лофт. Все оформленных в индивидуальном стиле. Каждый номер укомплектован необходимой мебелью и сантехникой. Предложены дополнительные услуги: индивидуальный трансфер, завтрак.
Отель в Новокосино
Расположение. Гостиница расположена в Восточном административном округе недалеко от станции метро Новокосино. Неподалеку находятся городские зоны отдыха и развлекательные центры.
Инфраструктура. На территории отеля – охраняемая парковка. В каждом номере – бесплатный Wi-Fi. Поблизости – магазины, рестораны, торговые комплексы.
Номера: 9 номеров: стандартные, улучшенные, бизнес Delux и свадебный Delux. Сантехника и мебель новые. Забронировать номер можно на час, сутки или ночь.
Отель в Текстильщиках
Расположение. Стильный дизайнерский отель на час Текстильщики De Art 13. Расположен рядом со станцией метро на улице Юных Ленинцев в Юго-восточном округе столицы
Инфраструктура. Нашим постояльцам предлагаем охраняемую парковку и бесплатный WI-FI. Недалеко находятся городские зоны отдыха и развлекательные центры.
Номера: 10 номеров категорий Улучшенный, Люкс и VIP. Забронировать номер можно на час, сутки или ночь.
Отель на Таганской
Расположение. Почасовой мини-отель De Art 13 находится рядом с метро Таганская всего в нескольких минутах ходьбы.
Инфраструктура. На территории отеля – охраняемая парковка. Бесплатный Wi-Fi в каждом номере. Рядом с отелем находятся исторические достопримечательности.
Номера: 7 номеров уровня Стандарт, Люкс и Делюкс, а также номер с джакузи. вы можете снять номер почасово, на сутки или ночь.