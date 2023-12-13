Бутик-отель

Четыре великолепных бутик-отеля «Де-Арт 13» рассчитаны на небольшое количество постояльцев, которым предлагаются номера с уникальными, продуманными до мелочей интерьерами. Это прекрасная альтернатива крупным столичным гостиницам с типовыми номерами. Здесь можно отдохнуть от суеты большого города, встретиться с друзьями или провести незабываемое романтическое свидание.

Номерной фонд отелей включает номера экономкласса, классические стандарты и люксы, свадебный делюкс. В интерьерах используется роскошная мебель с кожаной обивкой и дизайнерские аксессуары, эксклюзивные отделочные материалы. Гостям выдаются уютные халаты, комплекты полотенец и одноразовые тапочки. В каждом номере сть собственная ванна.

Номер в бутик-отеле можно снять на час, сутки или несколько дней.

Современная Москва способна удивить даже самого бывалого путешественника. И хотя в мегаполисе снять хороший номер со всеми удобствами просто, отыскать что-то действительно эксклюзивное – задача не из легких. Вместе с тем, даже среди таких немногочисленных вариантов есть особенные, те, которые непременно запомнятся. Именно такими являются отели Де-Арт 13, объединяющие четыре великолепные гостиницы с удобным расположением.

Отель на Профсоюзной

Расположение. Гостиница находится на юго-западе Москвы в тихом районе с хорошей транспортной развязкой. В пешей доступности - станции метро Новые Черемушки, Калужская, Профсоюзная.

Инфраструктура. На территории – уютный ресторан, бар. Частная охраняемая парковка. Бесплатный Wi-Fi.

Номера. 13 номеров: несколько стандартах, улучшенные, Delux, лофт. Все оформленных в индивидуальном стиле. Каждый номер укомплектован необходимой мебелью и сантехникой. Предложены дополнительные услуги: индивидуальный трансфер, завтрак.

Отель в Новокосино

Расположение. Гостиница расположена в Восточном административном округе недалеко от станции метро Новокосино. Неподалеку находятся городские зоны отдыха и развлекательные центры.

Инфраструктура. На территории отеля – охраняемая парковка. В каждом номере – бесплатный Wi-Fi. Поблизости – магазины, рестораны, торговые комплексы.

Номера: 9 номеров: стандартные, улучшенные, бизнес Delux и свадебный Delux. Сантехника и мебель новые. Забронировать номер можно на час, сутки или ночь.

Отель в Текстильщиках

Расположение. Стильный дизайнерский отель на час Текстильщики De Art 13. Расположен рядом со станцией метро на улице Юных Ленинцев в Юго-восточном округе столицы

Инфраструктура. Нашим постояльцам предлагаем охраняемую парковку и бесплатный WI-FI. Недалеко находятся городские зоны отдыха и развлекательные центры.

Номера: 10 номеров категорий Улучшенный, Люкс и VIP. Забронировать номер можно на час, сутки или ночь.

Отель на Таганской

Расположение. Почасовой мини-отель De Art 13 находится рядом с метро Таганская всего в нескольких минутах ходьбы.

Инфраструктура. На территории отеля – охраняемая парковка. Бесплатный Wi-Fi в каждом номере. Рядом с отелем находятся исторические достопримечательности.

Номера: 7 номеров уровня Стандарт, Люкс и Делюкс, а также номер с джакузи. вы можете снять номер почасово, на сутки или ночь.