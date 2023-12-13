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пятнадцатый люкс
№15 LUX с джакузи
550 р. в час
мин. 2 часа
3 200 р. в сутки
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номер 205
205 Стандарт
750 р. в час
мин. 2 часа
3 500 р. ночь
4 500 р. в сутки
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Бутик-отель

Четыре великолепных бутик-отеля «Де-Арт 13» рассчитаны на небольшое количество постояльцев, которым предлагаются номера с уникальными, продуманными до мелочей интерьерами. Это прекрасная альтернатива крупным столичным гостиницам с типовыми номерами. Здесь можно отдохнуть от суеты большого города, встретиться с друзьями или провести незабываемое романтическое свидание. 

Номерной фонд отелей включает номера экономкласса, классические стандарты и люксы, свадебный делюкс. В интерьерах используется роскошная мебель с кожаной обивкой и дизайнерские аксессуары, эксклюзивные отделочные материалы. Гостям выдаются уютные халаты, комплекты полотенец и одноразовые тапочки. В каждом номере сть собственная ванна.

Номер в бутик-отеле можно снять на час, сутки или несколько дней.

Современная Москва способна удивить даже самого бывалого путешественника. И хотя в мегаполисе снять хороший номер со всеми удобствами просто, отыскать что-то действительно эксклюзивное – задача не из легких. Вместе с тем, даже среди таких немногочисленных вариантов есть особенные, те, которые непременно запомнятся. Именно такими являются отели Де-Арт 13, объединяющие четыре великолепные гостиницы с удобным расположением. 

Отель на Профсоюзной

Расположение. Гостиница находится на юго-западе Москвы в тихом районе с хорошей транспортной развязкой. В пешей доступности - станции метро Новые Черемушки, Калужская, Профсоюзная.

Инфраструктура. На территории – уютный ресторан, бар. Частная охраняемая парковка. Бесплатный Wi-Fi.

Номера. 13 номеров: несколько стандартах, улучшенные, Delux, лофт. Все оформленных в индивидуальном стиле. Каждый номер укомплектован необходимой мебелью и сантехникой. Предложены дополнительные услуги: индивидуальный трансфер, завтрак. 

Отель в Новокосино

Расположение. Гостиница расположена в Восточном административном округе недалеко от станции метро Новокосино. Неподалеку находятся городские зоны отдыха и развлекательные центры.

Инфраструктура. На территории отеля – охраняемая парковка. В каждом номере – бесплатный Wi-Fi. Поблизости – магазины, рестораны, торговые комплексы.

Номера: 9 номеров: стандартные, улучшенные, бизнес Delux и свадебный Delux. Сантехника и мебель новые. Забронировать номер можно на час, сутки или ночь. 

Отель в Текстильщиках

Расположение. Стильный дизайнерский отель на час Текстильщики De Art 13. Расположен рядом со станцией метро на улице Юных Ленинцев в Юго-восточном округе столицы

Инфраструктура. Нашим постояльцам предлагаем охраняемую парковку и бесплатный WI-FI. Недалеко находятся городские зоны отдыха и развлекательные центры.

Номера: 10 номеров категорий Улучшенный, Люкс и VIP. Забронировать номер можно на час, сутки или ночь. 

Отель на Таганской

Расположение. Почасовой мини-отель De Art 13 находится рядом с метро Таганская всего в нескольких минутах ходьбы.

Инфраструктура. На территории отеля – охраняемая парковка. Бесплатный Wi-Fi в каждом номере. Рядом с отелем находятся исторические достопримечательности.

Номера:  7 номеров уровня Стандарт, Люкс и Делюкс, а также номер с джакузи. вы можете снять номер почасово, на сутки или ночь. 

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ул. Профсоюзная, 64 корп.2
+7 (495) 988-57-94, +7 (968) 910-37-65
ул. Народная, дом 14, стр.1
+7 (929) 562-43-90, +7 (495) 500-00-77
ул. Наташи Качуевской, 4
+7 (495) 798-09-33, +7 (925) 845-90-33
ул. Артюхиной, 14/8 , стр. 1
+7 (925) 288-33-13, +7 499-178-1068
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